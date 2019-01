Linz: Mutmaßlicher Bankräuber kurz nach Überfall gefasst

Offenbar rasch geklärt hat die Polizei in Linz einen Banküberfall, der sich Montagfrüh im Stadtteil Biesenfeld abgespielt hat. Ein Bewaffneter soll kurz nach 8.30 Uhr in die Filiale der Sparkasse Oberösterreich in der Dornacherstraße gestürmt sein und dort zwei Angestellte bedroht haben.

Der Mann verlangte Geld und floh mit der Beute. Im Zuge der Alarmfahndung konnte er von der Polizei aber wenig später festgenommen werden. Nähere Angaben zum Verdächtigen konnte Polizeisprecher Michael Babel vorerst noch nicht geben. Der Räuber habe beim Überfall eine Faustfeuerwaffe benützt, berichtete er. Bei dem Überfall wurde aber niemand verletzt. Den beiden Überfallsopfern gehe es den Umständen entsprechend gut.

Einbrecher in Wels geschnappt

Zwei Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag auch in Wels durch aufmerksame Anrainer schnell erwischt worden. Der 38-Jährige und der 31-Jährige hatten um 3.50 Uhr mit einem Hammer die Glastür einer Trafik eingeschlagen. Dann stieg der Jüngere in das Geschäftslokal ein und sein Komplize stand Schmiere. Sie stahlen Glücksspiellose und Zigaretten, berichtete die Landespolizeidirektion OÖ am Montag.

Nachbarn hatten jedoch den Lärm gehört und die Polizei verständigt. Die beiden Männer wurden gleich in der Nähe der Trafik geschnappt. Sie hatten das Diebesgut und Einbruchswerkzeug noch bei sich. Die Welser waren geständig, der Jüngere wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, der Ältere angezeigt.