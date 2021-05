Höhenrausch endet: Auf zur letzten Turmbesteigung!

Was 2009 bei Kulturhauptstadt Linz09 begann, findet nach der heurigen Saison ein Ende. Der markante Aussichtsturm über den Dächern von Linz wird abgebaut werden, der Höhenrausch ist dann Geschichte.

„Ja, das stimmt, aber jetzt freue ich mich zuerst mal, auf alles, was kommt“, sagt Martin Sturm, Kurator der diesjährigen Ausstellung und Begleiter des Projekts von Anfang an. Ab 6. Mai ist der letzte Höhenrausch offen, bis 17. Oktober kann er täglich besucht werden.