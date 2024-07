Linz: 74-Jähriger rutschte bei Sturz in einen Linienbus und starb im Spital

Ein 74-Jähriger ist am Sonntag nach einem Sturz mit seinem Motorrad in Linz ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land war am Vormittag auf der Prager Straße (B125) mit seinem Gefährt gestürzt und auf die Gegenfahrbahn gerutscht. Dort prallte er gegen die linke Front eines entgegenkommenden Linienbusses. Er war ansprechbar, der Notarzt und das Rote Kreuz versorgten den Motorradfahrer und brachten ihn in den Med Campus 3, teilte die Polizei in Oberösterreich mit.

Dort erlag der Mann aber dann seinen schweren Verletzungen, wie am Nachmittag bekannt gegeben wurde. Warum der 74-Jährige die Herrschaft über sein Krad verlor, ist derzeit noch Gegenstand von Erhebungen.