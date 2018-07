Liebesbriefe gegen Langeweile

Heute, in einer Zeit, in der fast jeder sein kann, was er will, wirkt das Thema von Arthur Schnitzlers „Die kleine Komödie – Eine Liebesgeschichte in Briefen“ vertraut. Das Verkleiden, um dem Alltagstrott zu entfliehen, durchzieht heute nicht nur Literatur und Film wie ein roter Faden. Der zweite Abend des diesjährigen „ Attergauer Kultursommers“ ist dieser Geschichte Schnitzlers gewidmet.