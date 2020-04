Lieber übervorsichtig als untervorsichtig sein

Ich glaube auch nicht, dass die Politik darauf abgezielt hat, die Arbeitslosigkeit dramatisch zu erhöhen, Kinder vom Schulunterricht fernzuhalten und den persönlichen Kontakt innerhalb von Familien zu unterbinden. Oder Ärzte wie Marsmännchen herumlaufen zu lassen. Aber kranke Menschen möchten weiterhin versorgt werden, und das muss auch gewährleistet bleiben. Die Pandemie ist nun einmal da, alles was die meisten von uns beitragen können, ist: Vorsicht. Wobei die Vorsicht auf alle Fälle schlecht dasteht – kommt es schlimmer als befürchtet, waren alle Vorkehrungen umsonst. Kommt es nicht so schlimm, waren sämtliche Maßnahmen übertrieben. Aber wie sage ich oft zu meinen Patienten, auch in Zeiten vor Corona: Ich bin lieber über- als untervorsichtig.

Und so kann ich Sie nur im Namen aller an der Front bitten: Unterstützen wir uns gegenseitig innerhalb unserer Möglichkeiten!

Silke Kranz ist diplomierte Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell