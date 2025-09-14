Leichtathletik-Star Weißhaidinger: "Ich bin bei der WM der Jäger"

Eine Woche lang wird bis kommenden Sonntag in Tokio das diesjährige Hochfest der Leichtathletik zelebriert.

Gesucht werden die weltbesten Frauen und Männer in jeweils 24 Disziplinen. Österreich schickt zehn Athletinnen und Athleten zu dieser WM. Gleich drei von ihnen stellt Oberösterreich, das damit den Platz als stärkstes Bundesland verteidigt.

„Das Maximum herausholen und den bestmöglichen Lauf abliefern“, möchte Susanne Gogl-Walli über 400 Meter. Für die 29-jährige Linzerin wird es bereits heute, Sonntag, mit dem Vorlauf ernst. Normalerweise wäre das Semifinale ihr Ziel, „aber ich weiß nicht, wo ich stehe“. Aufgrund einer lästigen Sehnenreizung im Knie konnte sie im Sommer keinen Wettkampf bestreiten. Die letzten Trainings seien jedoch vielversprechend verlaufen, ist Gogl-Walli vorsichtig optimistisch. Um sich für das Semifinale zu qualifizieren, werde sie wohl an ihre Saisonbestleistung 50,91 vom Mai herankommen müssen, vermutet sie: „Ich werde es probieren.“

Eine spezielle Herausforderung ist der ungewohnt späte WM-Termin zum Saisonausklang. Um da in Bestform zu sein, musste die Vorbereitung entsprechend ausgerichtet werden. So hat Endiorass Kingley zuletzt eine zweiwöchige Intensivtrainingsphase eingelegt. Aufgrund der danach gezeigten Leistungen ist sein Coach Roland Werthner zuversichtlich, dass „Endi“ das Dreisprung-Finale erreichen kann.