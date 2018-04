Lebenskraft in konzentrierter Form

Die Knospen sind enorm reich an Eiweißstoffen, Vitaminen, Enzymen und Wachstumshormonen. Sie wirken entzündungshemmend, reinigend, entgiftend, regenerierend, reizlindernd und beruhigend. Knospen werden auch als Auge bezeichnet, quasi als Sinnesorgan des Baumes, das oft als Punkt an der Baumrinde sichtbar wird. Der Baum trägt Selbstheilungskräfte in sich und treibt nach einem Baumschnitt, nach Verletzungen und Krankheiten, aber auch nach Radikalschnitten immer wieder neue Knospen und Triebe aus. So dienen die Knospen dem Wachstum, der Verlängerung und Verzweigung der Bäume.

Ob Linde, Holler, Esche, Birke, Buche, Erle, Apfel oder Ahorn, aber auch Brombeer- oder Johannisbeerknospen, Hagebutten und Hasel, um nur einige zu nennen, all diese Knospen tragen eine wertvolle Wirkung in sich. Ob in der Küche in Salaten und Suppen, als Gewürzpulver oder Tonikum, ich kann Ihnen diese wertvollen Gaben der Natur auf jeden Fall empfehlen.

Monika Kronsteiner Kräuterpädagogin im CURHAUS Bad Kreuzen. dem 1. Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin