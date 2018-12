Laufend dem neuen Jahr entgegen

Die Bilder vom Silvesterlauf in São Paulo gehören zum Jahreswechsel wie das Feuerwerk in Sydney und das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Seit 93 Jahren laufen in der brasilianischen Stadt tausende Menschen dem alten Jahr davon und dem neuen entgegen. Der Silvesterlauf schlechthin in Oberösterreich ist jener von Peuerbach im Bezirk Grieskirchen, der heuer zum 38. Mal ausgetragen wird.

Begonnen hat alles in Natternbach. „Wir hatten ein Minus in der Vereinskasse“, erinnert sich Organisationschef Hubert Lang. Um den Kassier zu beruhigen, wurde eine neue Veranstaltung kreiert. 94 Läufer waren bei der Premiere am Start, mittlerweile sind es nahezu zehnmal so viele. Volksläufe zu Silvester hätten einen speziellen Reiz, benennt Lang den Grund für den Boom: „Viele möchten am letzten Tag des Jahres etwas für die Gesundheit tun.“

In Peuerbach – Start und Ziel vor dem Schloss – sind acht Runden à 850 Meter zu absolvieren. Firmen, Vereine, Freunde, Familien können sich in der Staffel (je eine Runde) messen. Veredelt wird die Veranstaltung durch den „Lauf der Asse“. Mittlerweile zählt Peuerbach zu den ersten Adressen für Top-Athleten.

„Wir sind sicher einer der am besten besetzten Silvesterläufe“, freut sich Lang. Bei den Männern wird es jedenfalls einen neuen Sieger geben. Die beiden Kenianer Isiah Koech und Davis Kiplangat haben gute Chancen, ihren Landsmann Victor Chumo abzulösen. Er hat zuletzt viermal hinterein ander gewonnen, ist dieses Mal aber nicht am Start. Doch die heimische Konkurrenz ist stark. Komplett vertreten ist das österreichische Trio, das bei der Europameisterschaft im August in Berlin die Bronzemedaille im Marathon-Teambewerb erlaufen hat: Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer. Ein Wiedersehen gibt es mit der Peuerbach-Siegerin 2012 und 2013, Amela Terzic aus Serbien.

Besonders gespannt ist Lang auf den Auftritt von Alina Reh, die als das deutsche Lauftalent gehandelt wird. Die 21-Jährige hat bei der Europameisterschaft über 10.000 Meter Platz vier belegt. Imposant ist in Peuerbach jedes Jahr das junge Starterfeld mit bis zu 400 Läufern. „Es gibt in ganz Österreich keinen Silvesterlauf mit mehr Kindern“, sagt Lang. Alle, ob Kinder oder Erwachsene, die die Ziellinie passieren, werden mit dem „Goldenen Laufi“ belohnt. Und auch für Unterhaltung abseits des Sports ist gesorgt. Die Band „Superfeucht“ soll für Silvesterstimmung sorgen.