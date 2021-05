Lange Nacht der Kirchen: „Heuer sicher anders“

Nach einer Corona-Pause findet die Lange Nacht der Kirchen am 28. Mai 2021 wieder statt – unter dem Motto „Heuer sicher anders“. Offene Kirchenräume und Angebote im öffentlichen Raum laden – unter Wahrung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen – zum Innehalten und Genießen ein. Die christlichen Kirchen geben zum 15. Mal mit dem ökumenischen Event ein kräftiges Lebenszeichen.

„Bis 22 Uhr möchten wir bei der Langen Nacht der Kirchen in Linz und Oberösterreich das Leben feiern – unter Einhaltung der Corona-Präventionsmaßnahmen. An 60 Orten erwarten Besucherinnen und Besucher Stunden der Inspiration, Begegnung und Muße“, so Projektleiterin Maria Krone. Programm und Info auf www.langenachtderkirchen.at