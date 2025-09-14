Ladekabel fing Feuer: Zwei Verletzte im Mühlviertel

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Alberndorf in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung) haben Sonntagfrüh zwei Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Polizei mitteilte, dürfte laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Ladekabel im Wohnzimmer plötzlich Feuer gefangen haben. Die Flammen breiteten sich dann rasch aus. Der Hausbesitzer (57), seine Lebensgefährtin (53) und seine Mutter (83) bemerkten den Brand gegen 7 Uhr und flüchteten aus dem Haus.

Der Mann und seine Freundin wurden in ein Linzer Krankenhaus gebracht, die ältere Frau blieb unverletzt. Vier Freiwillige Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.