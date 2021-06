Start in den bummvollen Kultursommer

Es brummt und summt und surrt im Kulturgeschehen des Landes. Grund genug, sich schnell Karten für begehrte Open Air Veranstaltungen zu sichern. Beim AK-Kultursommer wird es sogar günstiger, denn Mitglieder bekommen 10 Euro Ermäßigung auf das reguläre Eintrittsticket.

Das Programm ist vielfältig: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abstecher nach Helfenberg? Vor der Burg Piberstein geht es um niemand Geringeren als William Shakespeare höchstpersönlich. „Shakespeare in Love“ ist eine mitreißende Komödie über das Leben des englischen Dramatikers und die Entstehungsgeschichte von Romeo und Julia (Premiere am 28. Juli).

Beim Theater im Hof in Enns feiert „Madame Jourdain und ihre höchst wundersame Reise in die gute Gesellschaft“ am 9. 7. Premiere.

Der junge oberösterreichische Schauspieler Alexander Knaipp übernimmt erstmals Leitung und Regie des Sommertheaters in Traun. Auf die Bühne kommt „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer. Das ist die Geschichte eines Paares, das nach 17 gemeinsamen Jahren einen Paartherapeuten aufsucht, um sich dort nach allen Regeln der Streitkunst verbal zu duellieren (ab 29. 7.). Außerdem kommen noch Gernot Kulis mit einem „Best of 20 Jahre Callboy“ (15., 31. 7.) und Christoph & Lollo mit „Mitten ins Hirn“ (22. 7.) nach Traun.