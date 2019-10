Kultur erleben: Kinder mögen’s kreativ und knallbunt

Sie sind bereits traditioneller Auftakt zur Kinderkulturwoche, die Kinder- und Jugendbuchtage in der Arbeiterkammer in Linz: Von 10. bis 12. Oktober gibt es neben einer riesigen Buchausstellung mit mehr als 3000 Exemplaren auch Theaterstücke und Lesungen. Zahlreiche Veranstaltungen können bei freiem Eintritt besucht werden, die Museen der Stadt bzw. des Landes bitten Familien kostenlos herein.