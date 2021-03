Kraft der Einigkeit

Obwohl Konkurrenten, sehen die Mühlviertler Brauereien ihre Stärke im Miteinander. Dazu haben sie das „Bierviertel“ gegründet, seit vier Jahren gibt es einen gemeinsamen Vertrieb. So kann den Wirten in der Region ein Sortiment von 35 bis 40 Bieren angeboten werden. Die Philosophie dahinter: Gegen Konzernübermacht können klein- und mittelständische Brauereien nur mithilfe von Kooperationen bestehen. Das gilt erst recht in Corona-Zeiten. „Wir kommen über die Runden“, beschreibt Kämmerer Markus Rubasch von der Stiftsbrauerei Schlägl die Situation: „Natürlich fehlt uns die Gastronomie.“ An die gehe normalerweise rund ein Drittel des Ausstoßes, das könne der Handel nicht völlig wettmachen.