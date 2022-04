Kochen ist keine exakte Wissenschaft

„Tausendfach erprobt, immer schmackhaft.“ So wird, auf den Punkt gebracht, das Kochbuch „Hedi Klingers Klassiker der österreichischen Küche“ vorgestellt. Sohn Willi hat vor geraumer Zeit den Rezeptschatz der Mutter gehoben und in einem opulenten Werk zusammengefasst. Dieses erscheint jetzt im Brandstätter Verlag in einer nächsten, erweiterten Auflage, mit neuem Titel und 30 zusätzlichen Gerichten.