Kinderkultur in den eigenen vier Wänden genießen

So ein ganzer Tag in den eigenen vier Wänden kann beizeiten lang werden, vor allem für Kinder, die es gewohnt sind, draußen aktiv zu sein und auch am Kulturleben teilzunehmen. Deshalb hat sich die Kuddelmuddel-Künstler-Community gebildet. Per Video, Do-it-yourself-Anleitungen, Fotos, und vielem mehr bringen Kunstschaffende Kinderkultur nach Hause. Ganz im Sinne des Kuddelmuddel-Verständnisses von Kulturvermittlung "wird es Einiges zum Anschauen, Zuhören und Mitmachen geben", versichert der Leiter des Linzer Kuddelmuddel, Manfred Forster.

Suli Puschban, die rockige Kinderliedermacherin aus Berlin,hat bereits ein Live-Stream-Konzert gegeben, das aber noch nachgesehen und gehört werden kann. Das Clownduo Herbert und Mimi hat sich mit einem flotten Tanzmitmach-Video eingebracht. Und für der neueste Clou ist ein Breakdance-Video zum Ausprobieren für Zuhause.

Weitere Infos auf www.kuddelmuddel.at sowie auf der Facebook-Seite des Kuddelmuddel Linz.