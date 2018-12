Kesselheisse und „Latte Art“

Die Auswahl ist verblüffend breit. Wir können auswählen aus dünnen Kalbsbratwürsteln, kräftigen Knackern, eleganten Münchner Weißwürsten bis zu riesigen Meterwürsten. Ulli, der Fleischer, hat alles selber frisch erzeugt.

In der Gaststube speist niemand alleine. Jeder neue Gast wird automatisch in die spontane Würstel-Gemeinde eingebunden. Die Wirtin Mathilde blickt zufrieden auf den heutigen Morgen zurück: „Um acht Uhr früh haben wir bereits mehrere hundert Würste an die örtlichen Betriebe ausgeliefert.“ In diese kulinarische Kultur scheint die ganze Region eingebunden zu sein.