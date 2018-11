Kerze löste Brand in Linzer Mehrparteienhaus aus

Eine vergessene Kerze hat in der Nacht auf Dienstag einen Brand in einer im vorletzten Stock eines viergeschoßigen Mehrparteienhaus gelegenen Wohnung in Linz-Urfahr ausgelöst. Die Feuerwehr brachte sieben Menschen in Sicherheit, berichtete sie nach dem Löscheinsatz.

Eine 79-Jährige, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen war, gab später gegenüber der Polizei an, dass sie am Abend eine Kerze angezündet habe. Als sie zu Bett gegangen sei, habe sie vergessen, diese zu löschen. Nach Mitternacht wurde sie durch ein "Knistern" geweckt und sah, dass der Kasten, auf dem die Kerze gestanden war, brannte. Sie flüchtete zu einer Nachbarin und schlug Alarm.