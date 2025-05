Kerze löste Brand in Voliere aus: Fünf Vögel kamen um

Eine Kerze, die Vögel in einer Voliere neben einer Gartenhütte wärmen sollte, hat am Samstag in Freistadt einen folgenschweren Brand ausgelöst: Alle fünf Federtiere verendeten im Feuer, die Hütte wurde schwer beschädigt und die Bewohner zweier angrenzender Häuser wurden evakuiert, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.