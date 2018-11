Keine Theorie ohne Praxis

Auch hier kommen wir wieder zu meinem Lieblingswort „Tun“. Ein kleiner Ausflug in die Wirtschaft. Jede Strategie ist ein theoretischer Ansatz eines Ziels, wobei ich hier Ziel und Strategie sehr argwöhnisch betrachtet habe. Für mich sind in der Regel „Strategien“ nichts anderes als Papiervergeudung.Wobei ich hier nicht alle Strategen in einen Topf werfen möchte. Es gibt sehr weitsichtige Strategen. Das zeigen auch die Erfolge der einzelnen Unternehmen. Strategien angepasst an die Realität, an den Markt, an den Kunden und an das Unternehmen, sind immens wichtig.

Aber nur wenn all’ diese Dinge berücksichtigt werden, kann aus der Theorie der Strategie praktischer Erfolg werden. Das heißt, das Unternehmen setzt die Strategie erfolgreich um. Das geht aber nur, wenn die Strategie passt. „ Eine Theorie, die im Leben keine praktische Anwendung finden kann, ist wertlose Gedankenakrobatik“, meint Swami Vivekananda, Urheber der Ramakrishna-Bewegung. Die Praxis ist das Haarfärbemittel für die graue Theorie. Die Faszinationstheorie: „Wissen plus Glauben minus Nachdenken ist Bequemlichkeit.“ (Freidenker Henry Schaffner).

Alois Zangerle ist Unternehmensberater und akademischer Exportkaufmann. www.alois-zangerle.at, office@alois-zangerle.at