Drei Monate unterwegs: So kam Kater Pauli zurück zu seiner Familie

An dieses Happy End hat wohl niemand mehr geglaubt: Kater Pauli wurde Anfang April in Lengau (OÖ) gesichert und zum nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht, weil er niemandem in der Umgebung gehörte und schon seit Mitte März immer wieder beobachtet wurde.

Der langhaarige, weiß-getigerte Kater war bei seiner Ankunft total verfilzt, erschöpft und voller Parasiten, doch hatte keinen Chip und war somit nicht identifizierbar.