Kaisertage in Bad Ischl

Traditionell wird in Bad Ischl in der Zeit um den 18. August, dem Geburtstag von Kaiser Franz Joseph, ausführlich gefeiert. Heuer finden die Kaisertage vom 8. bis 18. August statt. Nostalgie und Unterhaltung stehen dabei im Mittelpunkt. Heute, am 15. August, trifft der Kaiserzug mit dem Kaiserpaar-Double am Bahnhof in Bad Ischl ein. Anschließend wird im Kurpark das Kaiserfest der Bürgerkapelle gefeiert. Der rote Teppich wird am Samstag, 16. August, beim Kaiserbummel für alle Besucher ausgerollt. Am Montag, 18. August, wird um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche die Kaisermesse zelebriert. Im Anschluss treten die Traditionsverbände vor der Kaiservilla an.