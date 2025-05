Juwelierraub in Marchtrenk: Verdächtige in Rumänien geschnappt

Jene beiden Täter, die im Februar einen Juwelier in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) überfallen haben sollen, sind in Rumänien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert worden.

An einem Freitag im Februar kam ein Mann in das Juweliergeschäft und tat so, als sei er an einer teuren Goldkette interessiert. Als der 64-jährige Händler die Schmucklade auf das Verkaufspult stellte, um sie dem vermeintlichen Kunden zu zeigen, riss dieser den Schmuck an sich und wollte flüchten.

Juwelier schnappte einen Verdächtigen

Der Juwelier bekam den Mann aber zu fassen und brachte ihn zu Boden. Daraufhin kam ein Komplize ins Geschäft und schubste den 64-Jährigen zur Seite. Er wurde leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten mit mehreren Schmuckstücken. Eine sofortige Großfahndung blieb ohne Erfolg, doch nun klickten die Handschellen.