Junger Linzer mit schweren Kopfverletzungen tot auf Straße gefunden

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Linz mit schweren Kopfverletzungen tot auf der Straße gefunden worden. Ein 22-jähriger Autofahrer entdeckte den jungen Mann, fuhr aber nach eigenen Angaben zuerst nach Hause, um später zu Fuß zurück zu kommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, der Pkw des 22-Jährigen wurde sichergestellt, so die Polizei in einer Presseaussendung.

Autofahrer fand Toten

In der Hugo-Wolf-Straße will der Autofahrer dem leblosen Körper über den Gehsteig ausgewichen sein. Danach ging er zu einer Partygesellschaft, die in der Nähe des Unfallortes feierte, in der Meinung, es könnte sich um einen Gast handeln. Fünf Feiernde machten sich zum Unglücksort auf, leisteten Erste Hilfe und riefen die Rettung.

Da die Spurenlage für die Ermittler nicht eindeutig war, bat die Linzer Polizei um Hinweise. Zunächst ging man von einer fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr aus, ermittle aber in alle Richtungen, teilte Polizeisprecherin Heide Klopf mit.

Verdächtige Wahrnehmungen wie Schreie, ein Streit oder Unfallgeräusche gegen 2 Uhr am Sonntag sollten unter 059133 45 4800 gemeldet werden. Das Ergebnis der Obduktion werden erst am Montag erwartet.