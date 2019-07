Junge Ferien-Forscher haben die Qual der Wahl

410 Lehrveranstaltungen, 7200 Plätze, 500 Dozentinnen und Dozenten aus Wissenschaft und Praxis, sechs Standorte in Oberösterreich: Seit ihrer Premiere vor 16 Jahren hat sich die Kinderuni prächtig entwickelt und ist aus den Sommerferien nicht mehr wegzudenken.

Angebote

Der Ansturm bei der Anmeldung ist groß, es gibt aber noch freie Plätze, sowohl in Linz als auch in Steyr, Almtal, Ennstal und Wels. Nur Hagenberg ist komplett ausgebucht.Hier kommen einige Beispiele: In Linz können Kinder noch Capoeira kennenlernen, die Sprache des Körpers verstehen oder Brücken bauen im Park.