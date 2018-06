Jugendliche aus 7 Schulen erfanden schlaue Dinge

Katzen und andere Tiere mögen ja ganz nett, niedlich, auch lieblich sein, aber hin und wieder sind sie zur falschen Zeit am falschen Ort. Stören, nerven am Nachbarsbalkon, im Blumenbeet usw. Als sich die drei Schülerinnen Anna-Maria Fürböck, Hannah Kirchsteiger, Jonas Eppacher aus der HTL Braunau in einer Pause darüber unterhielten, schnappte ein Lehrer das Gespräch auf, steuerte eigene unliebsame Erlebnisse bei – und die Folge war das Projekt Animal Area Protection System, mit dem die drei SchülerInnen im Bundesfinale einen Anerkennungspreis abstaubten.

Das Gebiets-Schutz-System vor Tieren funktioniert so: Im Halbkreis angeordnete Ultraschallsensoren und eine Infrarotkamera überwachen die Zone, in die Tiere nicht rein sollen. Die aufgenommenen Bilder werden von einem Bilderkennungsprogramm mit vordefinierten Konturen von Tieren, die abgehalten werden sollten verglichen. Kommt nun ein solches Wesen, wird automatisch aus einer Düse ein Wasserstrahl gespritzt. Wohldosiert, das Tier soll ja nicht weggeschwemmt, sondern nur abgehalten werden.

