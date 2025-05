Jubiläumskonzert zum 100. Geburtstag von Mikis Theodorakis

Mit dabei ist das Orpheus Kammerorchester Wien. „Theodorakis Verbundenheit zu Oberösterreich zeigt sich vor allem durch seine berührende Mauthausen-Kantate, die er 1995 in Mauthausen selbst dirigiert hat und durch seine Konzerte auf dem Hauptplatz und in der Flämmerei der voestalpine. Wahrscheinlich ist diese Hommage an den großen Griechen das letzte große Konzert in Linz“, sagt Richard Architektonidis, Obmann des Brucknerchores.