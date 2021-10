Jetzt ist es Zeit, Wurzeln zu ernten

Und das gibt es auch noch aus der Wurzelecke: Getrocknete geschnittene Seifenkrautwurzel ist im Fachkräuterhandel erhältlich. Sie ist auch als Heilmittel seit Jahrhunderten bekannt, es kann daraus aber auch ein Naturwaschmittel hergestellt werden. 50 g Seifenkrautwurzeln in ½ l Wasser für 20 Minuten sanft köcheln. Durch ein feines Sieb filtern und in die vorbereitete Glasflasche füllen. Das hellgrün gefärbte Waschmittel hat keine Färbekraft, eignet sich für Überkleidung und Jeans. Die angegebene Menge reicht für zwei bis drei Waschgänge und ist für eine Woche im Kühlschrank haltbar.

Klettenwurzelöl für die Haare

Selbst hergestelltes Klettenwurzelöl als Haarspitzen- und Kopfhautpflege kommt ohne Paraffin aus. Heimisches unraffiniertes Distelöl als Trägeröl pflegt zu Entzündungen neigende Haut. 1 EL getrocknete Klettenwurzel der Großen Klette (auch als Tee in Apotheken erhältlich) in 100 ml Distelöl ansetzen und für 28 Tage an einem dunklen Ort ausziehen. Täglich schütteln und auf Schimmel kontrollieren. Es müssen stets alle Teile vollständig mit Öl bedeckt sein. Dann abseihen und in dunklen Fläschchen kühl lagern. Das Öl kann auch als allgemeine Hautpflege für sehr trockene Papierhaut verwendet werden.

Ursula Asamer ist Kräuterpädagogin und Natur- und Landschaftspflegerin