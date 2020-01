„Jetzt ist es an der Zeit, viel sichtbarer zu werden“

Seit Herbst leitet sie die Linzer Kunstuni – und hat vor, alles andere als leise zu sein. Nach Stationen an der Universität Salzburg, an der JKU in Linz und als Vizerektorin am Mozarteum in Salzburg weiß die Oberösterreicherin Brigitte Hütter genau, was es heißt, einen universitären Betrieb zu führen. Und findet dieses Zusammenspiel aus Management und Kunst bis dato „einfach nur großartig.“

KURIER: Sie haben ja eigentlich Jus studiert? Wie hat es Sie an die Spitze der Kunstuni verschlagen?

Brigitte Hütter: Jeder muss mal irgendwas lernen und das war bei mir eben die Juristerei. Nach dem Gerichtsjahr bin ich in der Meinungsforschung gelandet. Dort war ich schnell in einer leitenden Position. Von der Forschungsförderung der Uni Salzburg hat es mich in die FH OÖ in die Holding verschlagen. Dann ging es zurück an die Uni Salzburg und von dort als Vizerektorin an das Mozarteum, was mich persönlich sehr bereichert hat, weil ich immer schon kunstaffin war. Dann war klar, dass die Kunstuni nach vielen Jahren den Rektorsposten ausschreibt, ich habe mich beworben und es hat geklappt. So ist das manchmal im Leben.

Welcher Wind ist Ihnen hier anfangs entgegengeweht?

Komplette Offenheit, vielleicht weil ich mich nicht als typische Managerin sehe. Ich steuere hier ja keine Senffabrik, sondern eine Universität. Für mich geht es in dieser Position immer um hohe Motivation und darum, große Freiheiten zu ermöglichen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen und die Uni als Gesamtheit zu vertreten, damit sich die einzelnen Bereiche darin gut entwickeln können. Das ist eine Spielwiese für viel Kreativität.

Sie sind also voll angekommen im Geschehen?

Ja, ich bin angekommen, aber es ist kein Alltag, es ist spannend und inspirierend gleichermaßen. Wenn man diesen universitären Betrieb mag, so wie ich, dann schwimmt man da drinnen wie der Fisch im Wasser.

Natürlich gibt es auch Dinge, die mühsam sind, aber das gibt es doch überall. Und ein Teil des Mehrwertes ist einfach, dass man überaus interessante Leute kennenlernt, Studierende wie Lehrende.

Welche Neuerungen stehen demnächst an?

Da gibt es ganz viele Bereiche. Wir wollen zum Beispiel, dass das Studienangebot durchlässiger wird. Studierende, die das eine Fach studieren, soll auch problemlos ins andere Fach hineinschnuppern können. Wir wollen uns in Sachen Internationalisierung weiter bewegen, das betrifft etwa das englischsprachige Studienangebot, das erweitert werden soll. Inhaltlich muss BASEhabitat unbedingt weiter ausgebaut werden. BASEhabitat ist ein Studio der Architekturabteilung an der Kunstuni. Es wird im Bereich nachhaltiger, sozial verantwortlicher Architektur geforscht und geplant und Projekte in verschiedenen Ländern der Welt realisiert. Dazu startet mit Februar 2020 ein postgradualer Lehrgang, damit sich auch etablierte Architektinnen und Architekten auf diesem Gebiet universitär weiterbilden können.

Auch der Master „Visuelle Kommunikation“ wird weiterentwickelt, das ist ja ein hochaktuelles Thema: Wie können harte Fakten begreifbar und verständlich gemacht werden? Und der national und international beachtete Lehrgang Fashion &Technology muss unbedingt vorangetrieben werden.

Wie ist die Kunstuni Linz international aufgestellt?

International zeichnet uns unter anderem unser breites Werkstättenangebot aus. Wir haben ein Angebot, das so vielfältig und gut zugänglich ist, dass es seinesgleichen sucht. Wir sind mit den renommierten Hochschulen Basel und Zürich in Kooperation und betreuen gemeinsam PHDs, also Doktoranden. Außerdem haben wir Kontakte mit der Bauhaus-Universität in Weimar, mit chinesischen Unis, mit der Alvar Aalto-Universität in Helsinki, der Parsons School of Design in New York, mit The Bartlett in London und vielen anderen Universitäten weltweit. 31 % unserer Studierenden kommen aus dem Ausland.

Wie sieht es finanziell aus?

Wir müssen uns finanziell und budgetmäßig besser aufstellen. Das hat etwas mit Außenwirkung, das hat aber auch etwas mit strategischer Planung und Verhandlungen mit dem Ministerium zu tun, auch mit Drittmitteln und Partnerschaften.

Was bedeutet der Standort Linz für die Kunstuni?

Der Standort Linz/ Oberösterreich ist sehr wichtig. Gründungsgeschichtlich würde es die Kunstuni, aber auch die JKU ohne Stadt und Land sowie die Partnerinnen und Partner am Standort nicht geben. Wir haben also einen Standort, der seinesgleichen sucht, in der Wirtschaftsleistung und in der Anbindung an die Industrie. Und dazu eine beachtliche Hochschullandschaft und eine sehr kulturaffine Umgebung. Das hat sich seit den 1980er Jahren stark zum Positiven verändert. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch unsere Fühler überregional ausstrecken.