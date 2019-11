Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "Oberösterreich"

Brauchtum und Kultur, Landwirtschaft und Industrie – und dazwischen: Charakterköpfe, Querdenker, Durchstarter. Einige dieser Menschen holt die neue Ausgabe des KURIER-Magazins „ Oberösterreich“ vor den Vorhang und zeigt so die vielen Facetten, die das Land ob der Enns ausmachen.

Da gibt es die drei Bloggerinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber eine Gemeinsamkeit haben: Sie sind mit Oberösterreich, ihrer „Hoamat“, tief verwurzelt.



Da ist der Bäcker, der weltweit Filialen hat, aber den Dinkel aus Oberösterreich bezieht, weil dort – wie er sagt – der beste wächst. Da ist der junge Marketing-Manager, der in seiner Linzer WG Wohnzimmer-Konzerte mit Indie-Musikern veranstaltet. Und nicht zu vergessen, der Fußball-Präsident, der in seiner Freizeit im Minitraktor unterwegs ist und Most produziert. Oder die Geschäftsführerin einer international tätigen Fenstermarke, die von ihrem Weg an die Spitze erzählt.

Oder der Feitelmacher, der traurig darüber ist, dass seine handgemachten Messer nicht mehr die Wertschätzung von einst erfahren. Oder die Besitzerinnen von renommierten Trachtengeschäften, die sich über die Renaissance des Dirndls freuen, aber betonen, dass das althergebrachte oberösterreichische Dirndl am schönsten ist. Und dann ist da noch der Weitwanderer, der durch alle Teile Oberösterreichs marschiert ist, und spätestens auf dieser Tour zum Menschenfreund wurde.