Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "Oberösterreich"

So will die jüngste Generation des Fleischproduzenten Neuburger ausgerechnet mit Pilzen die Welt verbessern. Mit Bratwürsten aus Bio-Kräuterseitlingen setzen sie auf klimaneutralen, vegetarischen Genuss. Hinzukommen zündende Ideen wie Transplantate aus menschlichen Knochen, die in der Gelenkchirurgie Metallimplantate ersetzen sollen, oder kleine Flugroboter, die Industrieanlagen auf Schäden überprüfen. Damit das Ideenfeuerwerk nicht verglüht, kümmert man sich auch um die Jüngsten des Landes: Lehrkräfte, Wissenschaftler und Künstler fördern in kostenlosen Kursen Hochbegabte. Zudem erzählen drei Schriftsteller – u.a. Drehbuchautor Thomas Baum –, wie Oberösterreich als Tatort und Schauplatz zwischen die Buchdeckel ihrer Krimis und Bauernromane schlüpft, während Musiker – darunter Elektro-Swing-König Parov Stelar – überlegen, warum ihre Kunst in Linz auf so fruchtbaren Boden fällt.