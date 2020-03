Jetzt geht es ans Basteln: Spannende Ideen für Zuhause

Die nächsten Wochen werden für viele Familien eine Herausforderung werden. Geschlossene Schulen, verunsicherte Kinder und täglich neue Veränderungen im sozialen Leben gehen an niemandem spurlos vorbei. „Damit in den eigenen vier Wänden keine Langweile aufkommt, präsentieren die Kinderfreunde OÖ künftig regelmäßig Spiele- und Basteltipps. Auch wenn derzeit keine Treffen stattfinden können, geben unsere Experten ihre Erfahrung gerne an Familien weiter“, sagt Roland Schwandner, Vorsitzender der Kinderfreunde OÖ.