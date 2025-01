Jeder und jedes verdient zweite Chance

An die lädierten Puppen und Spielsachen, die hier herumliegen, habe ich mich längst gewöhnt, genauso wie an die vielen Kissen, die neuerdings mein Bett zieren. Aber wenn ich die verschrumpelten Pflanzenreste in bunten Töpfen sehe, frage ich mich schon, ob das einen Sinn macht. Es hat sich längst herumgesprochen, dass Omama sich um pflanzliche Patienten kümmert. Daher wird das Wartezimmer, unser Wintergarten, immer voller und der Platz für neue Blühpflanzen immer knapper.