Je größer die Bühne, umso stärker ist Ivona

Laut Trainer Philipp Unfried sei Dadic in den meisten Disziplinen besser im Zeitplan, als erhofft. „Ivona wird in Österreich noch ein bis zwei Wettkämpfe absolvieren , darunter die Österreichische Staatsmeisterschaft.“ Ein Trainingslager im Ausland werde es nicht geben. „Wir haben in der Südstadt alles, was wir brauchen, um den Feinschliff vorzunehmen.“

Generell sei es egal, ob es im Damen-Mehrkampf Europameisterschaften oder Olympische Spiele gebe, denn die besten Mehrkämpferinnen kommen zurzeit aus Europa. Mit Dadic werden es in Berlin fünf Athletinnen sein, die sich die Medaillen untereinander ausmachen, meint die Welserin.

„Die ganz große Favoritin ist Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien. Sie wird schwer zu schlagen sein, aber es ist nicht unmöglich.“