Jännerrallye: In Freistadt wird wieder Vollgas gegeben

Start und Ziel befinden sich bei der Messehalle in Freistadt. Eröffnet wird das Motorsportspektakel am Donnerstag ab 17.30 Uhr auf dem Hauptplatz mit einer Fahrzeugsegnung. Allerhand Rallye-Größen waren bereits im Mühlviertel zu Gast. Stig Blomqvist und Rauno Aaltonen etwa, auch Björn Waldegard, Shekar Mehta, Robert Kubica, Beppo Harrach, Raimund Baumschlager und viele mehr. Einsame Spitze in der Siegerliste ist Franz Wittmann, der die Jänner-Rallye zehnmal gewonnen hat. Zuletzt gab es einen oberösterreichischen Sieger, aus dem Mühlviertel obendrein: Johannes Keferböck aus Pregarten mit Co-Pilot Hannes Gründlinger in einem Ford Fiesta R5. Sie profitierten freilich davon, dass das Auto des nach der letzten Sonderprüfung führenden Simon Wagner kurz vor dem Ziel in Freistadt den Geist aufgab. Getriebeschaden.