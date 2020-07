Innviertler Leichtathletik-Power

Heuer musste er sich wegen Corona mit nationalen Wettkämpfen begnügen. Auf die Landesmeisterschaft gestern in Ried im Innkreis folgt am 1. August Andorf. Sein Lieblingsmeeting, sagt Weißhaidinger: „Mein Werfen dahoam.“ Er stammt aus Taufkirchen an der Pram gleich nebenan. Die Veranstaltung wird vom IGLA longlife ausgerichtet und findet heuer zum 14. Mal statt. 200-Meter-Weltmeister Ramil Guliyev kommt ebenso wie das Siebenkämpferinnen-Trio Verena Preiner, Ivona Dadic und Sarah Lagger. Christian Taylor, Olympiasieger und Weltmeister im Dreisprung, startet über die 100 Meter. Und Weißhaidinger schleudert den Diskus.