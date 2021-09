Innviertel: Boomregion mit Defiziten

In den nächsten 18 Monaten muss FACC 15 Millionen € in das Projekt investieren und zudem rund 100 hoch qualifizierte Mitarbeiter finden. Angesichts des akuten Fachkräftemangels in der Region ist das eine besondere Herausforderung. Das FACC-Personal kommt heute aus 41 Nationen. „Dem werden wir treu bleiben und Leute in das Land hereinholen“, sagt Machtlinger. Fachkräftemangel sei ein europäisches Thema, es brauche qualifizierte Zuwanderung.

Überlastete Innkreisautobahn

Zweites Innviertel-Defizit: Die Verkehrsinfrastruktur kann mit dem ökonomischen Entwicklung der Region nicht mithalten. Das manifestiert sich voran an der schwer überlasteten Innkreisautobahn A8. „Wir werden mit der Asfinag sprechen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer zum KURIER bezüglich eines dreispurigen Ausbaus.