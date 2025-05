INNs Grün der Landesgartenschau eintauchen

In den vergangenen Wochen wurden mehr als 100.000 Pflanzen gesetzt. Das Ausstellungsgelände ist an vier Plätzen mit vier Schätzen elf Hektar groß. 92.000 Blumenzwiebel, 630 neu gepflanzte Bäume und 800 Veranstaltungen – es grünt und blüht im Innviertel. Bis 5. Oktober werden rund 300.000 Besucher erwartet. Da Nachhaltigkeit wichtig ist, wird ein Großteil der Umbauten auch nach der Landesgartenschau bestehen bleiben und von der Bevölkerung zu nutzen sein, so zum Beispiel der Wasserspielplatz, der Wiesenspielplatz, die Fitnessinsel und die Plattform am Innsporn.