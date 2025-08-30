In zehn Tagen geht es los

In zehn Tagen fängt unsere Theatersaison wieder an. Ich freue mich schon mega drauf, dass ich wieder auf der Bühne stehen und Späße machen kann. Doch trotz allem bemühe ich mich immer wieder, ordentlich zu reden. Ich liebe meine Sprache nämlich sehr, die Sprache, die man hierzulande spricht. Oft mischen sich aber Wörter hinein, die ich zwar ständig benütze und auch weiß, was sie bedeuten sollen, die ich aber nicht so richtig übersetzen kann.

Ist das cool!

Beginnen wir gleich mit dem Countdown, auf Deutsch würde es heißen „Herunterzählung“, und das klingt ja wirklich nicht cool. Und da wären wir schon beim nächsten Wort. Cool bedeutet übersetzt nämlich nicht, dass es gerade kühl ist, sondern einfach ... cool! Und wenn ich mich mega freue, dann freue ich mich halt sehr. Vor einer Vorstellung chille ich manchmal und ich weiß, was das Wort bedeutet. Übersetzt hieße es vielleicht „ich schau’ Löcher in die Luft“. Das meine ich damit aber nicht, sondern ich chille einfach.

T-Shirts habe ich auch gern, aber eigentlich sind es „kurzärmelige, baumwollene Oberteile in Form des Buchstabens T“. Ach du grüne Neune … äh … „Na servas!“ meine ich. Bevor ich jetzt aber weiter sinniere, hole ich mir eine Portion Pommes mit Ketchup. Aber nein, es sind längliche, in heißem Fett ausgebackene Erdäpfelstaberl mit zermatschkerten Paradeisern. Bon Appetit ... äh ... Mahlzeit! Und noch einmal zum Countdown. Am 10. September, exakt um 15 Uhr, starten wir in die neue Saison mit dem Stück „Basti auf der Dracheninsel“ – im Linzer Puppentheater. Wir freuen uns auf euch!

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters