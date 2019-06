In Hollands Welt der Blumen

„Die ersten fünf Monaten werden die Pflanzen bei kühlen Temperaturen gehalten. So können die Blütenstiele wachsen. Anschließend entwickeln sich vier Monate lang bei exakt 28° Celsius die Blütenstände.“ Strahlend blaue Blüten fallen besonders auf. Wie ist das möglich? „Mit kleinsten Nadeln wird Farbstoff in die Triebe injiziert. So ist es möglich, eine Pflanze mit zwei unterschiedlichen Farben, z.B. in den Nationalfarben eines Landes für eine besondere Sportveranstaltung zu erzeugen. So können auch ausgefallene Kundenwünsche erfüllt werden.“

Kameras selektieren

Ein eigenes Bewässerungs- und Beleuchtungssystem begleitet den weiteren Wachstumsprozess. Eine spezielle Kamera selektiert die fertig entwickelten Pflanzen von den anderen. 50.000 Orchideen werden so wöchentlich an den Großhandel oder direkt an Handelsketten verkauft.