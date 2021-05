„Impfen schützt in jedem Fall“

"Ich möchte mich sicher fühlen"

Erfahrung. Er leitete selbst 29 Jahre lang ein Blutlabor in Linz, ist also vom Fach. Als Corrado Rocchetti nach seiner Covid-Impfung einen Antikörper-Nachweis machte, staunte der pensionierte Mediziner nicht schlecht: „Ich musste es einfach wissen, deswegen bin ich in mein ehemaliges Labor gegangen. Der Test ergab, dass mein Immunsystem nur sehr wenige Antikörper gebildet hat, viel zu wenige, um nach internationalen Richtlinien als immun zu gelten.“

Mit dem aktuellen Wert habe er ein unsicheres Gefühl: „Ich habe in den vergangenen Monaten in meinem Umfeld gesehen, was diese Krankheit anrichten kann. Deswegen werde ich mich ein drittes Mal impfen lassen und hoffe, dass ich mich danach sicher fühlen kann.“ Medizinisch spreche nichts gegen eine dritte Impfung, „deswegen werde ich es probieren“, so Corrado Rocchetti, und „ich werde trotzdem weiter aufpassen und in Innenräumen eine Maske tragen.“