Immer, wenn es Winter wird
Die weißen Flocken tanzen, Raureif überzieht Bäume und Sträucher und viele Kinder freuen sich wie verrückt. Nur ich nicht – ich bin heute ein bisserl grantig, und das, obwohl ich eigentlich lustig sein sollte. Denn was sich da und dort abspielt, ist alles andere als lustig: Alle tun so, als hätte der Winter ihnen einen Streich gespielt. „Huch, alles weiß! Huch, es ist glatt!“
Ja sicher ist es glatt – das Eis ist ja nicht zum Kuscheln da. Die Autos rutschen, die Leute stapfen schimpfend vor sich hin und sehen aus, als hätte der Schnee sie persönlich beleidigt. Aber wehe, wenn es einmal nicht schneit, dann wird gemeckert. „Was ist das für ein Winter? Früher war mehr Schnee!“
Sich ärgern ist der Lieblingssport
Also: Mit Schnee ärgern sie sich, ohne Schnee ärgern sie sich auch. Ich glaube fast, Ärgern ist der Lieblingssport mancher Leute. Ihnen geht’s nicht gut, wenn sie sich nicht über etwas aufregen können. Ja, Leute, es ist Winter – und der bringt bekanntlich hier bei uns Schnee und Eis. Man muss halt vorsichtig gehen oder Auto fahren, die Mütze richtig aufsetzen und sich überhaupt warm anziehen.
Was würde meine kluge Omama dazu sagen? Es ist und war immer so: Die Leute wünschen sich etwas, sie warten und hoffen, und wenn es dann wirklich da ist, sind sie überrascht – oder sie regen sich furchtbar darüber auf. So sind sie eben, die Menschen. Zum Glück bin ich eine Puppe, und ich verspreche es, ich ärgere mich jetzt nicht mehr! Denn ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – ich kann Kinder fröhlich machen – mit oder ohne Schnee!
Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters
