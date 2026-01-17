Immer, wenn es Winter wird

Die weißen Flocken tanzen, Raureif überzieht Bäume und Sträucher und viele Kinder freuen sich wie verrückt. Nur ich nicht – ich bin heute ein bisserl grantig, und das, obwohl ich eigentlich lustig sein sollte. Denn was sich da und dort abspielt, ist alles andere als lustig: Alle tun so, als hätte der Winter ihnen einen Streich gespielt. „Huch, alles weiß! Huch, es ist glatt!“

Ja sicher ist es glatt – das Eis ist ja nicht zum Kuscheln da. Die Autos rutschen, die Leute stapfen schimpfend vor sich hin und sehen aus, als hätte der Schnee sie persönlich beleidigt. Aber wehe, wenn es einmal nicht schneit, dann wird gemeckert. „Was ist das für ein Winter? Früher war mehr Schnee!“