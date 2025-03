Immer das Gleiche und doch jedes Mal anders

Freude an dem, was gerade passiert

Irgendwie erinnert mich das an unser Puppentheater. Es ist zwar die gleiche Geschichte, die wir spielen, Figuren und Kulissen sind gleich, aber das Abenteuer ist doch jedes Mal anders. Denn da sind noch die Wichtigsten, nämlich die Kinder. Und die machen jedes Stück anders. Manchmal sind sie ganz still und aufmerksam, dann wiederum kichern sie fröhlich und ausgelassen.

Manchmal lachen sie gar nicht, wenn ich einen Witz besonders lustig finde, dann wiederum freuen sie sich, wenn Kasperls Mütze in sein Gesicht fällt. Omama sagt, es ist wie im echten Leben: Wir hoffen darauf, dass sich etwas Liebgewonnenes nie ändert. Aber manchmal kommt es dann doch anders. Wenn also der Frühling nicht nach Plan kommt oder ein Witz im Theater nicht funktioniert, dann kann das richtig aufregend sein und die Vorfreude auf Spannendes ist umso größer. Also, keine Angst vor dem Unerwarteten. Habt einfach Freude an dem, was gerade passiert – auch wenn es ganz anders ist als erwartet.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters