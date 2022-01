Im Paarlauf zu den Spielen

Cinca ist ÖSV-Cheftrainer, zuständig in erster Linie für Millauer und Anna Gasser. Die beiden sind seit längerem ein Paar. Anna ist Österreichs absolute Nummer 1. Die 30-jährige Kärntnerin ist in Peking Titelverteidigerin, sie hat 2018 Olympiagold im Big Air gewonnen. Clemens hat damals die Plätze 13 und 31 belegt, in ihrem Schatten sieht er sich freilich nicht. „Es ist ein ganz besonderes Verhältnis. Es ist cool, wenn man eine Leidenschaft teilt und sich gegenseitig beraten kann.“ Coach Cinca blickt den Winterspielen optimistisch entgegen. „Die Anna fährt vorne mit“, ist er überzeugt. „Und wenn Clemens die Tricks gut aufgehen, erwarte ich mir auch von ihm sehr viel.“

Wie etwa im Weltcup Anfang Dezember in Steamboat/USA, als Millauer mit Platz zwei im Big Air die Olympiaqualifikation endgültig klar gemacht hat. „Nachdem er in letzter Zeit ab und zu viel Pech gehabt hat, hat er endlich einmal zeigen können, was er kann.“ Und das in einem Wettbewerb auf höchstem Level. Es gebe für Peking nicht den erklärten Favoriten, sagt Millauer über die Konkurrenz: „Die Top 15 beherrschen theoretisch die Tricks, um ganz oben zu landen.“ In der Qualifikation wird er voraussichtlich einen verkehrt angefahren 16er zeigen, sprich vier Drehungen um die eigene Achse.