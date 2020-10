„Ich liefere ein musikalisches Feuerwerk“

Ob sie weiterkommen wird, darf sie vorab natürlich nicht verraten, nur so viel: „Ich habe mich all meinen Ängsten gestellt. Ich habe mich bestens vorbereitet und bin positiv geblieben.“ Wer wissen will, ob es gereicht hat, muss heute Abend ab 20.15 Uhr SAT 1 einschalten.

Mit 14 Jahren kam die heute 43-Jährige von Trinidad nach Österreich. Getrennt von ihren Eltern begann sie mit 9 Jahren eigene Songs zu schreiben, mit 11 Jahren ging sie das erste Mal in die Schule: „Das waren katastrophale Umstände, in denen ich aufgewachsen bin. Und trotzdem habe ich immer gespürt, dass es noch mehr geben muss, dass da mehr in mir drin ist.“ Und dieses „Mehr“ will sie seitdem aller Welt zeigen.

Mehr Respekt

2019 stellte sich McLean bei der TV-Show „Das Supertalent“ unter anderem der strengen Bewertung von Dieter Bohlen. Bei der aktuellen Teilnahme geht es ihr vor allem darum, „gehört und gesehen zu werden. Denn Österreich erkennt seine eigenen Künstlerinnen und Künstler leider viel zu wenig an. Viele von uns weichen nach Deutschland aus, weil wir dort mehr Respekt bekommen.“

Wenn Katiuska McLean nicht auf der Bühne steht, arbeitet sie im Büro, „träumt von einer Welttournee“ oder musiziert mit ihren drei Töchtern: „Wer mich für einen Auftritt bucht, bekommt garantiert ein musikalisches Feuerwerk“, lacht die lebenslustige Oberösterreicherin.

www.katiuskamclean.com