Omama hat mich natürlich sofort wieder ertappt, wahrscheinlich kann sie Gedanken lesen. „Nein, ich kann keine Gedanken lesen, aber ich sehe es dir an der Nasenspitze an, was los ist. Es geht dir nicht gut, weil du grau denkst.“ Und doch kann sie Gedanken lesen, denn ich hab’ mir gerade graue Nebelschwaden vorgestellt, die durch meinen Kopf ziehen. „Aber Omama, ich kann gar nicht anders, die Gedanken überrumpeln mich einfach, sie denken mich!“, sag’ ich zu ihr, aber ihre Antwort hätte ich mir auch gleich denken können.

Bunt denken

„Aha, so was hab’ ich ja überhaupt noch nie gehört. Die Gedanken denken dich, so ein Schmarrn. Merk’ dir eines: graue Gedanken machen ein graues Gesicht! Versuch’ bunt zu denken, nimm dir vor, glücklich zu sein, egal was passiert. Sag’ zu dir selber: heute ist ein wunderschöner Tag. Ich nehme mir vor, ihn mit Freude, Lachen und Liebe zu füllen. Ich kann das, weil ich es will.“ Und genau das nehme ich mir heute vor.