„Ich habe mich so hilflos gefühlt“

„Anfangs war ich völlig perplex, dass mir das passiert. Ich habe mich geschämt und war einfach nur hilflos. Als er dann mein Baby im Bauch attackierte, wollte ich einfach nur weg. Aber wohin sollte ich denn gehen?“, erinnert sich Rosalia. Eine Freundin brachte sie zur ARGE SIE, einem Projekt der „ARGE für Obdachlose“ (mehr Infos Zusatzbericht unten).

„Die meisten Frauen kommen leider erst zu uns, wenn es schon zehn nach zwölf ist“, sagt Lydia Witzany, Sozialarbeiterin bei ARGE SIE. „Uns stehen neun Übergangswohnungen zur Verfügung, die wir an Frauen vergeben können. Hätte ich 90 Wohnungen, wären sie auch voll.“ Gerade Frauen sind oft von verdeckter, drohender Wohnungslosigkeit betroffen, lassen sich nach außen hin nichts anmerken und suchen erst Hilfe, wenn schon die Nacht auf der Straße droht. „Oft stecken Scheidungen, Trennungen und Gewalt dahinter. Diese Schicksale ziehen sich quer durch alle Bildungsschichten. Frauen sind in ungesunden Beziehungen oft der Blitzableiter.“ An das Angebot von ARGE SIE sind Bedingungen geknüpft: Ein Mal pro Monat kommen Sozialarbeiterinnen in die Wohnung, die Frauen müssen außerdem zu Terminen in der Beratungsstelle erscheinen. Akutversorgung wird nicht angeboten, dafür sich die Frauenhäuser und Notschlafstellen zuständig.

Bei rund 80 Prozent der Frauen, die Hilfe in Anspruch nehmen, stabilisiert sich die Lage: „Man sieht bei vielen, wie sie in ihrem eigenen geschützten Raum durchatmen können und dann Pläne für die Zukunft schmieden“, erklärt Lydia Witzany.