Er ist ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ein Polit-Quereinsteiger. Einer, „der sich nicht beschweren, sondern aktiv mitgestalten will“. So beschreibt Michael Stur seine politischen Ambitionen. Kürzlich wurde der 36-Jährige zum Bürgermeister-Kandidaten der Volkspartei seines Heimatortes Weyregg am Attersee auserkoren. Und geht mit einem klaren Ziel ins Wahlkampfjahr 2021: „Natürlich will ich Bürgermeister werden, sondern hätte ich mich ja nicht aufstellen lassen.“ Das Interesse an Gemeindepolitik ist in Klubsitzungen gewachsen.

Gegen politisches Kastendenken

„Ich sehe mich als jemanden, der Dinge transparent erklären und auch so arbeiten möchte. Ich bin ein ganz normaler Bürger, der den Menschen dienen will. Politisches Kastendenken lehne ich komplett ab, für mich zählen nachvollziehbare Argumente.“ Und da kommt der Naturwissenschafter im Polit-Neuling durch. Immerhin hat der Weyregger nach Jahren in Wien drei abgeschlossene Studien und ein Doktorat in der Tasche.