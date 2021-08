„Ich bin dann einmal erleuchtet“

Durch Achtsamkeit entsteht Konzentration und damit Weisheit und – so hatte es Buddha zum Ziel – Erleuchtung und Befreiung des Geistes: „Laufe nicht der Vergangenheit nach. Verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben, wie es hier und jetzt ist, eingehend betrachtend weilt der Übende in Festigkeit und Freiheit.“

Dinge so sehen wie sie sind

Man soll die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Somit bildet die Achtsamkeit eine wichtige Grundlage der buddhistischen Lehre, die uns auch in unserem Lebensalltag mehr Gelassenheit und Freude schenken kann. Achtsamkeit gehört zum edlen achtfachen Pfad Buddhas. Wie kann sie uns in unserem Alltag helfen?

Mittelfinger steht für Stille

Eine Methode ist, wenn Sie einen Finger Ihrer Hand als Qi-Formel nehmen und sich das Symbol für Stille/Achtsamkeit vorstellen. Bei mir steht der Mittelfinger für Stille. Achtsamkeit bedeutet, sich im Hier und Jetzt zu konzentrieren und nicht zu bewerten. Auf das, was innen, und das, was außen um uns herum geschieht, zu achten.

Konzentration

Achtsamkeit ist die Konzentration auf die Sinne. Sie können auch Achtsamkeit üben, wenn Sie kurz innehalten, die Augen schließen und beobachten. Wie fühlte ich mich in diesem Augenblick? Wie fühle ich mich? Wie schmeckt mein Kaffee? Welche Gerüche umgeben mich? Was höre ich? Dabei bleibt aber jegliche Beurteilung außen vor. Alles wird so genommen, wie es ist.