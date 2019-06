Hundeverbot auf Almen rechtlich nicht durchsetzbar

Zwei Runde Tische u. a. mit Vertretern der Landwirtschaftskammer, des Vereins Almbauern, des Oberösterreich Tourismus, der Wirtschaftskammer und den beiden Landesräten wurden zum Thema „Sicher Wandern in Oberösterreich“ abgehalten. Nachdem in Oberösterreich die Almen touristisch stark frequentiert seien, müssten Maßnahmen gesetzt werden, die zum einen den Landwirt rechtlich absichern und zum anderen den Menschen schützen, erklärte Hiegelsberger. Auch wenn sich die Teilnehmer einig waren, dass „falsche Verhaltensweisen von Hundehaltern eine zunehmende Belastung für die Landwirtschaft darstellen“, sprach man sich doch gegen ein Hundeverbot aus. Man müsse nicht alles mit Verboten regeln, meinte Achleitner.

Als wachsendes Problem wurde vor allem die Verkotung und Vermüllung entlang der Wanderwege angesehen. Daher wurden die Ende April vom Umweltministerium vorgestellten zehn Verhaltensregeln in einer eigenen oberösterreichischen Broschüre zu dieser Thematik ergänzt. An Wanderwegen in Weidegebieten sollen weiters Informationstafel die Ausflüger zu korrektem Verhalten animieren und die Hundeproblematik ins Bewusstsein rufen.

Eine Versicherungslösung für Wanderwege inklusive Unfälle mit Weidevieh wurde schon nach dem ersten Runden Tisch geschaffen. In die bereits bestehende Wege-Erhalter-Haftpflichtversicherung wurden explizit auch „Schadensfälle durch Weidevieh“ aufgenommen. Die Kosten für die Ausweitung trägt das Land. Diese Versicherungsregelung besteht bereits.