Hund geriet in OÖ in verbotene Biberfalle - knapp gerettet

Ein Hund ist in Wallern (Bezirk Grieskirchen) in eine Biberfalle geraten, er wurde am Hals schwer verletzt. Das Tier wurde nur knapp gerettet, berichtete die Polizei.

Wer das verbotene Schlageisen ausgelegt hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Biber wurde in dem Gebiet angesiedelt und ist streng geschützt.

Die 24-jährige Halterin war mit ihrem Hund am Innbach spazieren gegangen. Plötzlich löste das Tier das Schlageisen aus und die Bügel quetschten es am Hals ein.

Die junge Frau rief ihren Großvater zu Hilfe. Gemeinsam versuchten sie, den Hund zu befreien, was ihnen erst nach 25 Minuten gelang. Zu diesem Zeitpunkt war das Tier bereits reglos. Es wurde aber durch eine tierärztliche Sofortbehandlung gerettet.